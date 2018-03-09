Президент "Зенита" прокомментировал результат матча с "Лейпцигом"

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Президент "Зенита" прокомментировал результат матча с "Лейпцигом"Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:2).

"Эмоции после гола Кришито зашкаливали. 0:2 и 1:2 – это диаметрально противоположные результаты. 1:2 – очень приличный счёт перед домашней игрой. Это даже лучше, чем было после первого матча с "Селтиком". При поддержке своих трибун это будет совсем другой футбол. «Зенит» должен сыграть в свою игру, а болельщики помогут нам это сделать", - сказал он.

Ответная игра пройдет 15 марта.  | http://soccernews.ru

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