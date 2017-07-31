Президент "Зенита" прокомментировал слухи об уходе Хави Гарсии
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал слухи, согласно которым испанский полузащитник Хави Гарсия вскоре может покинуть питерский клуб.
"Пока Хави Гарсия является игроком "Зенита", мы его очень ценим и любим. В последних матчах он всё время выходил на поле, так что мне даже странно комментировать слухи" - сказал Фурсенко.
Ранее сообщалось, что Хави Гарсия может расторгнуть контракт с "Зенитом" и перейти на правах свободного агента в "Бетис". | http://soccernews.ru
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