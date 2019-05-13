Президент "Зенита" сообщил, когда Кокорин получит золотую медаль

Теги зенит санкт-петербургалександр кокориналександр медведев

Президент "Зенита" сообщил, когда Кокорин получит золотую медаль
Президент "Зенита" Александр Медведев сообщил, что нападающий команды Александр Кокорин получит золотую медаль за победу в чемпионате России при выходе на свободу.

"Думаю, дождемся, чтобы Кокорин лично получил медаль. А в чем смысл передавать родственникам? Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет", – приводят слова Медведева российские СМИ.

В нынешнем сезоне 28-летний Кокорин провел три матча в Российской Премьер-Лиге, отыграв в общей сложности 73 минуты.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев могут быть этапированы из Москвы в Ярославль. | http://soccernews.ru
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