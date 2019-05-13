Президент "Зенита" сообщил, когда Кокорин получит золотую медаль
Президент "Зенита" Александр Медведев сообщил, что нападающий команды Александр Кокорин получит золотую медаль за победу в чемпионате России при выходе на свободу.
"Думаю, дождемся, чтобы Кокорин лично получил медаль. А в чем смысл передавать родственникам? Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет", – приводят слова Медведева российские СМИ.
В нынешнем сезоне 28-летний Кокорин провел три матча в Российской Премьер-Лиге, отыграв в общей сложности 73 минуты.
Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
Не пропустите: Кокорин и Мамаев могут быть этапированы из Москвы в Ярославль. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" - "Кьево" (видеотрансляция матча 36-го тура Серии А)
-
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и получила серьезные травмы
-
ТОП-8 футболистов из вылетевших из АПЛ команд, которые достойны остаться в элите английского футбола
-
Туре: "Мне нравится Донецк, жаль, что он исчез с карты Украины"
-
"Палермо" вылетел в Серию С из-за финансовых нарушений руководства
Лента новостей
-
"Барселона" вновь хочет купить Ди Марию
-
Гвардиола назван свое любимое чемпионство
-
Орлов: "Зенит" ожидает Кокорина. Он может выйти по УДО"
-
Компани: "Бернарду Силва на 50 процентов клоун"
-
Б. Диас: "Хочу остаться в "Реале" надолго"
-
Президент "Зенита" сообщил, когда Кокорин получит золотую медаль
-
"Манчестер Сити" грозит отстранение от участия в еврокубках
-
"Болонья" разгромила "Парму" в матче Серии А (видео голов)
-
"Интер" - "Кьево" (видеотрансляция матча 36-го тура Серии А)
-
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и получила серьезные травмы
-
ТОП-8 футболистов из вылетевших из АПЛ команд, которые достойны остаться в элите английского футбола
-
Дзюба поблагодарил "Спартак"
-
Туре: "Мне нравится Донецк, жаль, что он исчез с карты Украины"
-
Джеррард рассказал о своем отношении к водке
-
1
Дзюба: "Вряд ли попаду в команду из топ-5 АПЛ"
-
Обамеянг - первый футболист в истории, становившийся лучшим бомбардиром чемпионатов Англии и Германии
-
"Ювентус" выбирает между двумя тренерами
-
1
Экс-вратарь сборной Аргентины: "Зидан ничего не понимает в футболе"
-
Экс-игрок "Реала" стянул шорты с соперника в матче чемпионата Португалии
-
Комбаров и Ещенко продолжат выступать за "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19