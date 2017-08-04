Президент "Зенита": "Утрехт" - крепкий середнячок, но вполне проходимый"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал результаты жеребьёвки четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой "сине-бело-голубым" в соперники достался голландский "Утрехт".

"Утрехт" - крепкий середнячок, но вполне проходимый. У соперника определённые проблемы с нападающим, получившим травму. Ещё в составе пять новых человек. "Утрехт" не входит в топ-3 голландского чемпионата, это середняк лиги. Плюс мы первый матч на выезде играем, это тоже хорошо" - сказал Фурсенко.

Напомним, что первый матч между "Утрехтом" и "Зенитом" состоится в Голландии 17 августа, а ответный - в Санкт-Петербурге 24 августа. | http://soccernews.ru