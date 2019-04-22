Президент "Зенита" высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Президент питерского "Зенита" Александр Медведев порассуждал о скором изменении лимита на легионеров в российском футболе.

"Нужно обязательно учитывать участие в еврокубках, чтобы наш клубный футбол был конкурентоспособным. Я уверен, что никаких скоропалительных решений не будет сделано, РФС вместе с лигой примет решение позднее. Нужно подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать так, чтобы они вошли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Мне кажется, фактор конкурентоспособности нужно обязательно учитывать, чтобы наши молодые игроки росли и начинали это делать ещё в детско-юношеском футболе. Самое главное - не наломать здесь дров, чтобы потом решение не повлекло некоторые факторы, которые будет очень сложно исправлять", - сказал Медведев.

Напомним, что сейчас в РПЛ действуют ограничения, согласно которым на поле могут находиться не более шести иностранцев в одной команде.

Не пропустите: "Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров. | http://soccernews.ru