Президент "Жироны" сделал заявление об интересе "Барселоны" к Стуани

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Президент "Жироны" сделал заявление об интересе "Барселоны" к Стуани

Президент "Жироны" Дельфи Хели сделал заявление об интересе "Барселоны" к нападающему Кристиану Стуани.

"Здесь даже нечего обсуждать. Фактически историю раздули на пустом месте. Стуани - игрок "Жироны". Он всем доволен, а мы рады иметь в составе такого высококлассного футболиста. Больше мне нечего добавить" - приводит слова Хели Football Espana.

В текущем сезоне 32-летний Стуани сыграл за "Жирону" 18 матчей и забил 13 голов. Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" может купить Стуани дешевле, чем предполагалось ранее. | http://soccernews.ru

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

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