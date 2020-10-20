Президента "Барселоны" Бартомеу закрыли на карантин

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Президента "Барселоны" Бартомеу закрыли на карантин

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу вынужденно находится на самоизоляции, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, руководитель каталонского клуба контактировал с родственником, у которого выявлен коронавирус.

В связи с этим Бартомеу закрыли на карантин. По этой причине он не сможет посетить сегодняшний матч "Барсы" в Лиге Чемпионов против "Ференцвароша".

Президент "сине-гранатовых" надеется, что сможет присутствовать на Эль Класико в ближайшую субботу. Для этого ему необходимо сдать два теста на COVID-19 с отрицательными результатами.

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