Президента ЦСКА Гинера на три месяца отстранили от футбола

Теги цска москваевгений гинер

Президента ЦСКА Гинера на три месяца отстранили от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отстранить на три месяца от футбольной деятельности президента ЦСКА Евгения Гинера.

После истечения указанного срока руководитель армейского клуба будет дисквалифицирован ещё на один год условно.

Кроме того, Гинеру придётся заплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Напомним, что наказание президента ЦСКА связано с его высказываниями в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, которого он назвал "конченым негодяем".

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