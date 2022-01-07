Президента лиги Габона обвиняют в сексуальном насилии над молодыми игроками

В Габоне разразился скандал сексуального характера.

По сведениям The Guardian, президента высшей лиги Габона Сержа Момбо обвиняют в насилии над молодыми футболистами.

Отмечается, что Момбо и экс-тренер сборной Габона U17 Патрик Ассуму Эйи обещали молодым игрокам место в команде взамен на сексуальные услуги.

Сам Момбо отрицает все обвинения и считает, что таким образом кто-то хочет очернить его репутацию.

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