Президента лиги Габона обвиняют в сексуальном насилии над молодыми игроками
В Габоне разразился скандал сексуального характера.
По сведениям The Guardian, президента высшей лиги Габона Сержа Момбо обвиняют в насилии над молодыми футболистами.
Отмечается, что Момбо и экс-тренер сборной Габона U17 Патрик Ассуму Эйи обещали молодым игрокам место в команде взамен на сексуальные услуги.
Сам Момбо отрицает все обвинения и считает, что таким образом кто-то хочет очернить его репутацию.
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|3
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|3
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|3
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|4
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|Алжир
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|3
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|4
|Танзания
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|Группа D
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|3
|Южно-Африканская Республика
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|3
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|3
|Бенин
|3
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