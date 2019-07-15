Президента ПСЖ обвинили в финансовых махинациях при трансфере Пасторе

Руководство ПСЖ вновь столкнулось с неприятностями, которые касаются трансферов.

По информации The Guardian, президент столичного клуба Нассер Аль-Хелаифи совершал финансовые махинации при переходе из "Палермо" полузащитника Хавьера Пасторе.

Утверждается, что руководитель парижан привлекал "левые" деньги, чтобы оплатить услуги агента футболиста.

Таким образом, Аль-Хелаифи нарушил правила ФИФА и может столкнуться с санкциями. Сам менеджер все обвинения отрицает.

ПСЖ купил Пасторе летом 2011 года за 42 миллиона евро.

Не пропустите: Неймар приступил к тренировкам с ПСЖ. | http://soccernews.ru