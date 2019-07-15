Президента ПСЖ обвинили в финансовых махинациях при трансфере Пасторе

Теги псжхавьер пасторе нассер ганим аль-хелаифитрансферы

Президента ПСЖ обвинили в финансовых махинациях при трансфере Пасторе

Руководство ПСЖ вновь столкнулось с неприятностями, которые касаются трансферов.

По информации The Guardian, президент столичного клуба Нассер Аль-Хелаифи совершал финансовые махинации при переходе из "Палермо" полузащитника Хавьера Пасторе.

Утверждается, что руководитель парижан привлекал "левые" деньги, чтобы оплатить услуги агента футболиста.

Таким образом, Аль-Хелаифи нарушил правила ФИФА и может столкнуться с санкциями. Сам менеджер все обвинения отрицает.

ПСЖ купил Пасторе летом 2011 года за 42 миллиона евро.

Не пропустите: Неймар приступил к тренировкам с ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту"

Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов