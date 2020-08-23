Президента "Ростова" прокомментировал обмен Попова на Полоза

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о переходе Ивелина Попова в "Сочи" и возвращении в команду Дмитрия Полоза.

"Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с ФК "Сочи" совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в "Ростов". Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт.

Я уверен, что у Димы все получится, и он принесет много пользы для нашей команды. Это тот игрок, который нам был очень нужен", - цитирует Арутюнянца официальный сайт клуба.

Ранее Полоз играл в составе "Ростова" с 2012 по 2017 год.

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