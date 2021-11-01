Президенту "Барселоны" придется лететь в Катар ради назначения Хави

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Президенту "Барселоны" придется лететь в Катар ради назначения ХавиФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает переговоры о назначении Хави на пост главного тренера команды.

Как сообщает инсайдер Хави Мигель, чтобы получить Хави, шейх "Аль-Садда" попросил президента сине-гранатовых Жоану Лапорту приехать лично. Президент "Барсы" отправится в Доху.

"В культуре Катара важно дать второй стороне чувство ценности. Позорно, что одна из сторон переговоров имеет более низкий ранг, чем другая. Катарское общество - классическое общество, и администрация "Барселоны" должна это учитывать. Послание "Аль-Садда" руководству "Барселоны" было ясным: если вы хотите получить Хави, то вам следует приехать в Доху", - сказал журналист, который к тому же является близким другом Хави.

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