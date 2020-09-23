Президенту ПСЖ грозит больше двух лет тюрьмы

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи может получить 28 месяцев тюрьмы, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, Аль-Хелаифи и бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке подозреваются в мошенничестве, подделке документов, подкупе частных лиц и преступной халатности. По данным следствия, Аль-Хелаифи обвиняется в даче взятки Вальке за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. Вальке грозит тюремный срок до трех лет, он уже отстранен от любой футбольной деятельности на 12 лет.

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