Президенту ПСЖ грозит длительный тюремный срок

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи может быть осужден на 28 месяцев, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, швейцарская прокуратура подозревает, что Аль-Хелаифи подстрекал к преступлениям бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Валька. При этом Вальк подозревается в получении взятки в деле о продаже прав на трансляции матчей чемпионата мира 2022 года.

Стоит отметить, что данное дело уже рассматривалось в 2020 году. Тогда Аль-Хелаифи был оправдан, а Валька приговорили к 120 дням тюрьмы условно.

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