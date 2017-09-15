Президенту "Ювентуса" грозит отстранение от футбола

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Президенту "Ювентуса" грозит отстранение от футбола

Итальянская футбольная федерация приступила к расследованию дела президента "Ювентуса" Андреа Аньелли.

Как сообщает Sky Sports, президента туринцев обвиняют в спекуляции продажи билетов. Он дал разрешение на продажу билетов и абонементов, при этом превышая существующий лимит.

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комментарии
Конь

Если отстранят,то гоббы будут обвинять в этом Интер. Старая проверенная система.

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