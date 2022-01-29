Президенты "Аталанты" и "Лацио" обсуждают аренду Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Вопрос о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты" в "Лацио" решается на самом высоком уровне.

По информации Corriere dello Sport, переговоры об аренде 26-летнего россиянина с правом выкупа ведут президенты двух клубов Антонио Перкасси и Клаудио Лотито.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини выступает против ухода хавбека зимой.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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