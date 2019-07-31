Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа

16 августа в Ливерпуле состоится саммит Ассоциации европейских клубов, на котором будут присутствовать президенты "Барселоны" Жозеп Бартомеу и ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководители испанского и парижского клубов могут обсудить трансфер бразильского нападающего ПСЖ Неймара. Напомним, что форвард твердо решил покинуть ПСЖ и хочет вернуться в "Барселону". Также бразилец готов рассмотреть предложения от "Реала", "Ювентуса", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед".

27-летний Неймар в минувшем сезоне провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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