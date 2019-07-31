Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа

Теги барселонапсжнеймартрансферы

Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа

16 августа в Ливерпуле состоится саммит Ассоциации европейских клубов, на котором будут присутствовать президенты "Барселоны" Жозеп Бартомеу и ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководители испанского и парижского клубов могут обсудить трансфер бразильского нападающего ПСЖ Неймара. Напомним, что форвард твердо решил покинуть ПСЖ и хочет вернуться в "Барселону". Также бразилец готов рассмотреть предложения от "Реала", "Ювентуса", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед".

27-летний Неймар в минувшем сезоне провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ попытается убедить Неймара не покидать клуб. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Барселоны"

"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов