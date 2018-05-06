Президенты "Барселоны" и "Реала" провели встречу

Президенты каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала" Жозеп Мария Бартомеу и Флорентино Перес в преддверии провели встречу.

Как информирует El Mundo Deportivo, сегодня руководители двух испанских грандов уже традиционно пообедали перед игрой своих команд. Встреча Бартомеу и Переса состоялась в барселонском отеле "София", который принадлежит вице-президенту "сине-гранатовых" Жорди Местре.

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