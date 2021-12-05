Президенты "Реала" и "Барселоны" вместе выступают против президента Ла Лиги

Теги ла лигахавьер тебасреал мадридфлорентино пересбарселонажоан лапорта

Президенты "Реала" и "Барселоны" вместе выступают против президента Ла ЛигиПрезиденты мадридского "Реала" и "Барселоны" Флорентино Перес и Жоан Лапорта вместе выступают против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, сообщает издание Sport.

Отмечается, что они предлагают клубам Ла Лиги более выгодную альтернативу, чем сделка с инвестиционным фондом CVC, на кону более 2 миллиардов евро.

По информации источника, Лапорта зол из-за постоянного давления Ла Лиги на "Барселону" и не приемлет этого, а Перес хочет "забить" Тебаса "до смерти".

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