Президенты "Реала" и "Барселоны" вместе выступают против президента Ла Лиги

Президенты мадридского "Реала" и "Барселоны" Флорентино Перес и Жоан Лапорта вместе выступают против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, сообщает издание Sport.

Отмечается, что они предлагают клубам Ла Лиги более выгодную альтернативу, чем сделка с инвестиционным фондом CVC, на кону более 2 миллиардов евро.

По информации источника, Лапорта зол из-за постоянного давления Ла Лиги на "Барселону" и не приемлет этого, а Перес хочет "забить" Тебаса "до смерти".

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