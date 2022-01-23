Президенты "Реала" и "Барселоны" заключили "пакт о ненападении"
Фото: инстаграм "Реала"\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" и "Барселона" наладили свои отношения.
Как сообщает Хосе Феликс Диас, президенты клубов Флорентино Перес и Жоан Лапорта заключили "пакт о ненападении", по которому они не будут подписывать и вести переговоры с футболистами друг друга.
По информации источника, функционеры достигли устной договоренности о том, что не будут переманивать игроков из клуба-соперника, чтобы не допустить ситуации, при которой интерес конкурента используется как аргумент в переговорах о продлении контрактов.
Исключение в соглашении – футболисты с истекающими контрактами. Такая же договоренность достигнута в отношении футболистов молодежных команд.
Отмечается, что в день очного матча в полуфинале Суперкубка Испании СМИ писали о том, что "Реал" заинтересован в защитнике каталонцев Рональда Араухо. Лапорта, помня о договоренности, обратился к Пересу, и Флорентино опроверг эту информацию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14