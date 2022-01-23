Президенты "Реала" и "Барселоны" заключили "пакт о ненападении"

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Президенты "Реала" и "Барселоны" заключили "пакт о ненападении"

Фото: инстаграм "Реала"\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" и "Барселона" наладили свои отношения.

Как сообщает Хосе Феликс Диас, президенты клубов Флорентино Перес и Жоан Лапорта заключили "пакт о ненападении", по которому они не будут подписывать и вести переговоры с футболистами друг друга.

По информации источника, функционеры достигли устной договоренности о том, что не будут переманивать игроков из клуба-соперника, чтобы не допустить ситуации, при которой интерес конкурента используется как аргумент в переговорах о продлении контрактов.

Исключение в соглашении – футболисты с истекающими контрактами. Такая же договоренность достигнута в отношении футболистов молодежных команд.

Отмечается, что в день очного матча в полуфинале Суперкубка Испании СМИ писали о том, что "Реал" заинтересован в защитнике каталонцев Рональда Араухо. Лапорта, помня о договоренности, обратился к Пересу, и Флорентино опроверг эту информацию.

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