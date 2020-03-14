Президенты "Ювентуса" и "Лацио" поссорились во время видеоконференции

Теги ювентуслациокоронавирус

Президенты "Ювентуса" и "Лацио" поссорились во время видеоконференции

Между президентами лидеров Серии А "Ювентуса" и "Лацио" произошёл конфликт, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Руководители клубов высшего итальянского дивизиона обсуждали дальнейшую судьбу чемпионата в формате видеоконференции.

Президент "Лацио" Клаудио Лотито выступил за возобновление командами тренировок. Эту инициативу не оценил босс "Ювентуса" Андреа Аньелли, обвинивший оппонента в том, что тот думает только о положении в турнирной таблице.

В итоге Лотито и Аньелли поссорились, так и не придя к общему мнению.

Напомним, что Серия А была приостановлена из-за эпидемии коронавируса в Италии.

По итогам 26 туров "Ювентус" лидирует в Кальчо, опережая идущий вторым "Лацио" на одно очко.

Не пропустите: Три футболиста "Фиорентины" больны коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" в гостях переиграл "Оренбург" в 22-м туре РПЛ

"Спартак" в гостях переиграл "Оренбург" в 22-м туре РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов