Президенты "Ювентуса" и "Лацио" поссорились во время видеоконференции

Между президентами лидеров Серии А "Ювентуса" и "Лацио" произошёл конфликт, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Руководители клубов высшего итальянского дивизиона обсуждали дальнейшую судьбу чемпионата в формате видеоконференции.

Президент "Лацио" Клаудио Лотито выступил за возобновление командами тренировок. Эту инициативу не оценил босс "Ювентуса" Андреа Аньелли, обвинивший оппонента в том, что тот думает только о положении в турнирной таблице.

В итоге Лотито и Аньелли поссорились, так и не придя к общему мнению.

Напомним, что Серия А была приостановлена из-за эпидемии коронавируса в Италии.

По итогам 26 туров "Ювентус" лидирует в Кальчо, опережая идущий вторым "Лацио" на одно очко.

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