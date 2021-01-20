Президенты "Ювентуса" и "Реала" провели встречу в Турине

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Президенты "Ювентуса" и "Реала" провели встречу в Турине

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли встретился в Турине со своим коллегой из "Реала" Флорентино Пересом.

По сведениям Goal.com, причиной встречи точно не являются возможные трансферы между клубами. Предполагается, что они обсуждали создание европейской Суперлиги.

Отмечается, что Аньелли и Перес затронули тему спортивной политики. Напомним, что Аньелли также является главой Европейской ассоциации клубов.

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