Президент УЕФА допустил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020
Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на слухи о возможном сокращении числа городов, которые примут матчи Евро-2020.
"Мы постоянно следим за ситуацией, но нет никаких сомнений, что Чемпионат Европы состоится. Мы планируем оставить всё как есть. Но должен отметить, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11, 8, 5 или одной", - цитирует Чеферина ESPN.
Ранее сообщалось, что континентальное первенство может пройти в меньшем числе городов из соображений безопасности на фоне второй волны пандемии коронавируса.
Британский таблоид The Sun утверждает, что Баку и Санкт-Петербург в первую очередь потеряют статус хозяев Чемпионата Европы, если соответствующее решение будет принято.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1