Президент УЕФА допустил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020

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Президент УЕФА допустил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на слухи о возможном сокращении числа городов, которые примут матчи Евро-2020.

"Мы постоянно следим за ситуацией, но нет никаких сомнений, что Чемпионат Европы состоится. Мы планируем оставить всё как есть. Но должен отметить, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11, 8, 5 или одной", - цитирует Чеферина ESPN.

Ранее сообщалось, что континентальное первенство может пройти в меньшем числе городов из соображений безопасности на фоне второй волны пандемии коронавируса.

Британский таблоид The Sun утверждает, что Баку и Санкт-Петербург в первую очередь потеряют статус хозяев Чемпионата Европы, если соответствующее решение будет принято.

Не пропустите: Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге отреагировал на слухи о возможном лишении права принимать матчи турнира. | http://soccernews.ru
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