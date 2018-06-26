При счете 1:1 Чакыр после просмотра видеоповтора не назначил пенальти в ворота Аргентины

При счете 1:1 в матче сборных Нигерии и Аргентины турецкий арбитр Джюнейт Чакыр после просмотра видеоповтора не назначил пенальти в ворота команды Сампаоли.

Напомним, Аргентина обыграла Нигерию со счетом 2:1. | soccernews.ru