При увольнении Моуринью "Тоттенхэм" заплатит очень большую компенсацию
Ситуация с положением главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в команде остается туманной, сообщает Daily Mail.
Руководство "шпор" недовольно последними результатами (5 поражений в 6 матчах), но не готово уволить португальского специалиста прямо сейчас. Дело в том, что лондонский клуб будет обязан выплатить огромную компенсацию в случае досрочного расторжения контракта с тренером.
Моуринью получает 15 млн фунтов в год - это одна из самых больших зарплат в мировом футболе среди его коллег. Учитывая, что "Тоттенхэм" только недавно закончил выплачивать компенсацию бывшему тренеру Маурисио Почеттино, платить за увольнение еще и португальцу будет накладно для клуба.
Однако, все может решиться само собой - если "шпоры" не смогут пройти далеко в Лиге Европы, то терпение акционеров попросту лопнет.
Среди руководства лондонцев есть люди, которые видят новым главным тренером "Тоттенхэма" Юлиана Нагельсманна, работающего с "РБ Лейпциг" или Брендана Рождерса, возглавляющий "Лестер". Но оба специалиста, скорее всего, будут недоступны как минимум до конца сезона.
На данный момент "Тоттенхэм" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 23 матчах чемпионата.
Читать также: Несколько футболистов "Тоттенхэма" недовольны Моуринью | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18