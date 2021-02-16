При увольнении Моуринью "Тоттенхэм" заплатит очень большую компенсацию

Ситуация с положением главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в команде остается туманной, сообщает Daily Mail.

Руководство "шпор" недовольно последними результатами (5 поражений в 6 матчах), но не готово уволить португальского специалиста прямо сейчас. Дело в том, что лондонский клуб будет обязан выплатить огромную компенсацию в случае досрочного расторжения контракта с тренером.



Моуринью получает 15 млн фунтов в год - это одна из самых больших зарплат в мировом футболе среди его коллег. Учитывая, что "Тоттенхэм" только недавно закончил выплачивать компенсацию бывшему тренеру Маурисио Почеттино, платить за увольнение еще и португальцу будет накладно для клуба.

Однако, все может решиться само собой - если "шпоры" не смогут пройти далеко в Лиге Европы, то терпение акционеров попросту лопнет.

Среди руководства лондонцев есть люди, которые видят новым главным тренером "Тоттенхэма" Юлиана Нагельсманна, работающего с "РБ Лейпциг" или Брендана Рождерса, возглавляющий "Лестер". Но оба специалиста, скорее всего, будут недоступны как минимум до конца сезона.