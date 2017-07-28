При возможном трансфере Неймара ПСЖ выплатит порядка 300 миллионов евро налогов

Возможный трансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара обойдется французскому ПСЖ в "круглую" сумму.

Как информирует Le Figaro, помимо выплаты суммы отступных "сине-гранатовым" в размере 222 миллионов евро и заработной платы бразильцу за пять лет с подписным бонусом общей суммой 200 миллионов евро, парижане будут обязаны заплатить в казну государства налоговых отчислений в эквиваленте примерно 300 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" может пойти на продажу Неймара. | soccernews.ru