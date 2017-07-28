При возможном трансфере Неймара ПСЖ выплатит порядка 300 миллионов евро налогов

Теги псжнеймарбарселона

При возможном трансфере Неймара ПСЖ выплатит порядка 300 миллионов евро налоговВозможный трансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара обойдется французскому ПСЖ в "круглую" сумму.

Как информирует Le Figaro, помимо выплаты суммы отступных "сине-гранатовым" в размере 222 миллионов евро и заработной платы бразильцу за пять лет с подписным бонусом общей суммой 200 миллионов евро, парижане будут обязаны заплатить в казну государства налоговых отчислений в эквиваленте примерно 300 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" может пойти на продажу Неймара. | soccernews.ru

комментарии
кекс

лучше ба псж златона попросила вернутся не стоит он таких денег незаменимых нет

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