При Зидане "Реал" потратил на трансферы 70 миллионов

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан за два с половиной года работы у руля мадридского клуба подписал лишь трех игроков.

При Зидане в команду пришли форвард Альваро Мората, защитник Тео Эрнандес и хавбек Дани Себальос, которые обошлись мадридцам в общей сложности в 70,5 миллиона евро.

К примеру, за последние три года Жозе Моуринью потратил на трансферы 349 млн евро и выиграл три трофея, а Хосеп Гвардиола - 528 млн и завоевал два трофея.

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