При Зидане "Реал" потратил на трансферы 70 миллионов

11 Теги реал мадридзинедин зидан

При Зидане "Реал" потратил на трансферы 70 миллионовБывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан за два с половиной года работы у руля мадридского клуба подписал лишь трех игроков.

При Зидане в команду пришли форвард Альваро Мората, защитник Тео Эрнандес и хавбек Дани Себальос, которые обошлись мадридцам в общей сложности в 70,5 миллиона евро.

К примеру, за последние три года Жозе Моуринью потратил на трансферы 349 млн евро и выиграл три трофея, а Хосеп Гвардиола - 528 млн и завоевал  два трофея.

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комментарии
Пьянь

При Зидане много денег тратилось на судей, как следствие почти каждая серия плей-офф ЛЧ со скандалом, а также на УЕФА и различные PR-агентства для получения Роналду Золотого мяча.

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lyavon

Знатный провокатор

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РМ

почему шейхи ПСЖ или МС не покупают судей, или тот же МЮ который самый дорогой клуб в мире, та же Барса может себе позволить... хуйню лепишь. вроде здоровый адекватный чел, а коменты малолетки.

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Димон

сам веришь в то, что пишешь?))

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Пьянь

Будто ты сам не видел, как Реалу помогали Клаттенбург, Кашшаи, Рокки, Оливер, Куйперс, Чакыр.

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РМ

проспись, а то тебе заговоры мерещатся. небось Игры престолов насмотрелся?

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РМ

проспись, а то тебе заговоры мерещатся. небось Игры престолов насмотрелся?

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MILANISTA

когда барса была лучшей в мире так же многие искали оправдания, говорили что ее тащат..когда ты на вершине всем это не нравится и как следствие тебя пытаются оттуда скинуть) реал в последние годы лучшая команда мира и надо это признать

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Димон

согласен, помню 7-10 лет назад те же обвинения летели в адрес Барсы с нашей стороны)

Пьянь

Статус лучшей команды нужно доказывать на поле, а не побеждать с голами из офсайдов и неназначенными пенальти.

ali

ты дебил

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