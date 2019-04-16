При Зидане "Реал" пропускает больше, чем при Солари и Лопетеги

2 Теги реал мадридзинедин зидансантьяго соларихулен лопетегистатистика

При Зидане "Реал" пропускает больше, чем при Солари и Лопетеги

В рамках 32-го тура Примеры мадридский "Реал" в гостях сыграл вничью с "Леганесом" со счётом 1:1.

Как сообщает Opta, после возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик "бланкос" команда пропускает в среднем 1,5 гола за игру.

Примечательно, что при предыдущих уволенных наставниках "Реал" пропускал меньше. При Сантьяго Солари - 1,05 гола за матч, а при Хулене Лопетеги - 1,4.

Не пропустите видеообзор матча "Леганес" - "Реал". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Только не понимающие в футболе люди могут критиковать Зидана:) Ведь всем понятно, что бы биться на равных с Уэской, Эйбаром, Жироной и Леганесом нужны усиления в лице Погба, Азара, Канте и ещё нескольких игроков. Милитао и какой-то школьник из Бразилии за 50 млн уже в пути:) Ведь теперь Реал играет не только с соперником, но и против ВАР, ведь судейкам так открыто теперь не занести, по этому нужно минимум 500 млн потратить, что бы выйти хотя бы на уровень вышеперечисленных клубов:)))

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петушалду
петушалду

Вызвали лысого физрука в надежде, что он что-то исправит, но нет, сливочную помойку исправит только сегунда. (но это не точно)

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