При Зидане "Реал" пропускает больше, чем при Солари и Лопетеги

В рамках 32-го тура Примеры мадридский "Реал" в гостях сыграл вничью с "Леганесом" со счётом 1:1.

Как сообщает Opta, после возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик "бланкос" команда пропускает в среднем 1,5 гола за игру.

Примечательно, что при предыдущих уволенных наставниках "Реал" пропускал меньше. При Сантьяго Солари - 1,05 гола за матч, а при Хулене Лопетеги - 1,4.

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