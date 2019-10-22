Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов

"Галатасарай" – "Реал"

22 октября, 22:00. Стамбул, "Тюрк Телеком Арена"

"Реал" сейчас является едва ли не главным разочарованием текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. Рекордсмен по количеству побед в КЕЧ/ЛЧ получил лишь жалкое одно очко в поединках с ПСЖ и "Брюгге". Поэтому поединок в Стамбуле – момент истины как для "Реала", так и для наставника "бланкос" Зинедина Зидана. По данным испанских СМИ, поражение в Турции может стоить Зизу должности. Битва аутсайдеров – удивительно называть так матч с участием "Реала", но пока турнирная ситуация в группе выглядит именно так. Мало того, что "Реал" не в форме и на днях потерял лидерство в Примере, так мадридцы еще и столкнулись с очередными кадровыми потерями. К травмированным Начо, Асенсио и Васкесу добавились Гарет Бэйл и Лука Модрич, которые даже не полетели в Турцию. Также в пользу "Галатасарая" сыграет фактор домашних трибун. Всем известна знаменитая поддержка турецких болельщиков, поэтому именитым гостям будет трудно. Поединок в Стамбуле для "Реала" будет битвой не только за 3 очка – на кону престиж и, вероятно, даже должность главного тренера.

"Тоттенхэм" – "Црвена Звезда"

22 октября, 22:00. Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"

Финалист ЛЧ 2018/19, как и год назад, неудачно начал групповой этап – всего 1 очко после двух матчей и ужасные домашние 2:7 от "Баварии" в поединке прошлого тура. "Шпоры" находятся в ужасной форме, выиграв всего 3 официальные поединки сезона из 12-ти, поэтому матч против "Црвены Звезды" – ключевой момент для "Тоттенхэма". Впрочем, оппонент попался то, что надо, ведь сербы никогда в своей истории не выигрывали выездной поединок в рамках Лиги Чемпионов. Победа "Тоттенхэма" в этом матче позволит немного снизить давление на команду, а вот к чему может привести очередная неудача – трудно даже прогнозировать. В прошлом году "Тоттенхэм" после 3 стартовых матчей ЛЧ набрал всего 1 очко, но умудрился выйти из группы и дойти до финала. Вряд ли Почеттино и его подопечные хотят такой же драмы и в этом сезоне, поэтому "шпоры" обязаны брать 3 пункта в первом раунде противостояния с "Црвеной Звездой". На выезде в Сербии через 2 недели будет куда сложнее, но легко не будет и сейчас – с таким "Тоттенхэмом" могут играть даже аутсайдеры.

"Интер" – "Боруссия Д"

23 октября, 22:00. Милан, "Джузеппе Меацца"

На "Джузеппе Меацца" встретятся главные конкуренты "Барселоны" за путевку в плей-офф. "Боруссия" (Д.) довольно успешно стартовала в Лиге Чемпионов – команда Фавра лишь чудом не обыграла каталонцев, после чего получила 3 ​​очка в Праге в противостоянии со "Славией". Зато Интер в первом туре спасся от поражения от тех же чехов, а затем проиграл на "Камп Ноу", имея преимущество в счете по ходу матча. Для команды Антонио Конте этот матч станет моментом истины – "нерадзурри" нужна только победа, ведь 2 или 1 очко после 3-х туров ставят выход из группы под серьезное сомнение. "Интер" находится в довольно хорошей форме и является главным преследователем "Ювентуса" в Серии "А". Однако в последнее время у команды наблюдается слабое звено – в последних 4-х матчах "нерадзурри" пропустили в свои ворота 8 голов, из них 3 отгрузил скромный "Сассуоло". В противостоянии с топ-атакой "Боруссии", которая во всех матчах сезона не смогла забить лишь "Барселоне", этот фактор может стать ключевым. Зато "Боруссия" на выходных в дерби обыграла своих одноклубников из Менхенгладбаха и сократила отставание от лидера Бундеслиги лишь до одного очка, поэтому "шмели" едут в Милан в хорошем настроении. Немцам тоже присуща определенная нестабильность в защите, поэтому есть все основания ожидать большого количества забитых мячей. Безусловно, поединок в столице моды станет одним из самых интригующих в текущий европейский "мидвик". Победа нужна обеим командам – ​​для "Интера" любой другой результат существенно осложнит задачу выхода из группы, тогда как для "Боруссии" 3 очка в этой игре практически гарантируют путевку в плей-офф, учитывая 2 домашние поединки во втором круге.

"Аякс" – "Челси"

23 октября, 19:55. Амстердам, "Йохан Кройф Арена"

Полуфиналист ЛЧ 2018/19, который лишь чудом не попал в финал, будет принимать "Челси". Обе команды сейчас являются лидерами группы "H", при этом именно амстердамцы находятся в лучшем положении, ведь выиграли два стартовых матча. Зато "Челси", который вернулся в Лигу чемпионов после годичного отсутствия, умудрился дома проиграть "Валенсии" в стартовом туре. Подопечные Фрэнка Лэмпарда едут в Амстердам, имея в активе победную серию, продолжительностью в 5 матчей. Легенда лондонцев после неубедительного старта начинает давать результат. "Челси" делит с "Лестером" 3-4 места в АПЛ, что, учитывая трансферный бан "пенсионеров", можно считать довольно приемлемым результатом. Впрочем, в Нидерландах против лидера квартета будет трудно – "Аякс" в стартовых двух матчах одержал две крупные победы и не пропустил ни одного мяча в свои ворота. Безусловно, по именам этот поединок выглядит одним из наиболее статусных в третьем туре Лиги Чемпионов.