Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов
"Галатасарай" – "Реал"
22 октября, 22:00. Стамбул, "Тюрк Телеком Арена"
"Реал" сейчас является едва ли не главным разочарованием текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. Рекордсмен по количеству побед в КЕЧ/ЛЧ получил лишь жалкое одно очко в поединках с ПСЖ и "Брюгге". Поэтому поединок в Стамбуле – момент истины как для "Реала", так и для наставника "бланкос" Зинедина Зидана. По данным испанских СМИ, поражение в Турции может стоить Зизу должности. Битва аутсайдеров – удивительно называть так матч с участием "Реала", но пока турнирная ситуация в группе выглядит именно так. Мало того, что "Реал" не в форме и на днях потерял лидерство в Примере, так мадридцы еще и столкнулись с очередными кадровыми потерями. К травмированным Начо, Асенсио и Васкесу добавились Гарет Бэйл и Лука Модрич, которые даже не полетели в Турцию. Также в пользу "Галатасарая" сыграет фактор домашних трибун. Всем известна знаменитая поддержка турецких болельщиков, поэтому именитым гостям будет трудно. Поединок в Стамбуле для "Реала" будет битвой не только за 3 очка – на кону престиж и, вероятно, даже должность главного тренера.
"Тоттенхэм" – "Црвена Звезда"
22 октября, 22:00. Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"
Финалист ЛЧ 2018/19, как и год назад, неудачно начал групповой этап – всего 1 очко после двух матчей и ужасные домашние 2:7 от "Баварии" в поединке прошлого тура. "Шпоры" находятся в ужасной форме, выиграв всего 3 официальные поединки сезона из 12-ти, поэтому матч против "Црвены Звезды" – ключевой момент для "Тоттенхэма". Впрочем, оппонент попался то, что надо, ведь сербы никогда в своей истории не выигрывали выездной поединок в рамках Лиги Чемпионов. Победа "Тоттенхэма" в этом матче позволит немного снизить давление на команду, а вот к чему может привести очередная неудача – трудно даже прогнозировать. В прошлом году "Тоттенхэм" после 3 стартовых матчей ЛЧ набрал всего 1 очко, но умудрился выйти из группы и дойти до финала. Вряд ли Почеттино и его подопечные хотят такой же драмы и в этом сезоне, поэтому "шпоры" обязаны брать 3 пункта в первом раунде противостояния с "Црвеной Звездой". На выезде в Сербии через 2 недели будет куда сложнее, но легко не будет и сейчас – с таким "Тоттенхэмом" могут играть даже аутсайдеры.
"Интер" – "Боруссия Д"
23 октября, 22:00. Милан, "Джузеппе Меацца"
На "Джузеппе Меацца" встретятся главные конкуренты "Барселоны" за путевку в плей-офф. "Боруссия" (Д.) довольно успешно стартовала в Лиге Чемпионов – команда Фавра лишь чудом не обыграла каталонцев, после чего получила 3 очка в Праге в противостоянии со "Славией". Зато Интер в первом туре спасся от поражения от тех же чехов, а затем проиграл на "Камп Ноу", имея преимущество в счете по ходу матча. Для команды Антонио Конте этот матч станет моментом истины – "нерадзурри" нужна только победа, ведь 2 или 1 очко после 3-х туров ставят выход из группы под серьезное сомнение. "Интер" находится в довольно хорошей форме и является главным преследователем "Ювентуса" в Серии "А". Однако в последнее время у команды наблюдается слабое звено – в последних 4-х матчах "нерадзурри" пропустили в свои ворота 8 голов, из них 3 отгрузил скромный "Сассуоло". В противостоянии с топ-атакой "Боруссии", которая во всех матчах сезона не смогла забить лишь "Барселоне", этот фактор может стать ключевым. Зато "Боруссия" на выходных в дерби обыграла своих одноклубников из Менхенгладбаха и сократила отставание от лидера Бундеслиги лишь до одного очка, поэтому "шмели" едут в Милан в хорошем настроении. Немцам тоже присуща определенная нестабильность в защите, поэтому есть все основания ожидать большого количества забитых мячей. Безусловно, поединок в столице моды станет одним из самых интригующих в текущий европейский "мидвик". Победа нужна обеим командам – для "Интера" любой другой результат существенно осложнит задачу выхода из группы, тогда как для "Боруссии" 3 очка в этой игре практически гарантируют путевку в плей-офф, учитывая 2 домашние поединки во втором круге.
"Аякс" – "Челси"
23 октября, 19:55. Амстердам, "Йохан Кройф Арена"
Полуфиналист ЛЧ 2018/19, который лишь чудом не попал в финал, будет принимать "Челси". Обе команды сейчас являются лидерами группы "H", при этом именно амстердамцы находятся в лучшем положении, ведь выиграли два стартовых матча. Зато "Челси", который вернулся в Лигу чемпионов после годичного отсутствия, умудрился дома проиграть "Валенсии" в стартовом туре. Подопечные Фрэнка Лэмпарда едут в Амстердам, имея в активе победную серию, продолжительностью в 5 матчей. Легенда лондонцев после неубедительного старта начинает давать результат. "Челси" делит с "Лестером" 3-4 места в АПЛ, что, учитывая трансферный бан "пенсионеров", можно считать довольно приемлемым результатом. Впрочем, в Нидерландах против лидера квартета будет трудно – "Аякс" в стартовых двух матчах одержал две крупные победы и не пропустил ни одного мяча в свои ворота. Безусловно, по именам этот поединок выглядит одним из наиболее статусных в третьем туре Лиги Чемпионов.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
опрос
главное
-
10 свободных агентов с опытом игры в Лиге Чемпионов
-
"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина
-
"Реал" продолжает доверять Зидану
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Барселоне"
-
Впервые за 26 лет действующий обладатель "Золотого мяча" не вошёл в список финалистов в следующем году
Лента новостей
-
Это'О рассказал, кого он считает своим лучшим одноклубником за всю карьеру
-
France Football объяснил, почему Неймар не попал в число претендентов на "Золотой мяч"
-
Пике принял в свой клуб племянника Шакиры
-
Невеста Зинченко привела в восторг пользователей сети откровенным фото
-
1
Дрогба назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
-
Сборная СССР обыграла "Динамо" в матче в честь 90-летия Льва Яшина
-
4
ПСЖ может стать автором уникального рекорда в Лиге Чемпионов
-
3
Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов
-
"Ростов" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Зенитом"
-
"Локомотив" сенсационно обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА
-
10 свободных агентов с опытом игры в Лиге Чемпионов
-
Роналду и Буффон вошли в заявку "Ювентуса" на матч с "Локомотивом"
-
1
Стерлинг высказался о сравнении с Месси и Роналду
-
Экс-форвард "Реала" сравнил Месси с Роналду, Мбаппе, Салахом и Иньестой
-
Венгер рассказал, какие клубы делали ему предложения, когда он тренировал "Арсенал"
-
Еськов рассудит "Локомотив" и "Спартак" в 14-м туре РПЛ
-
Модрич назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
-
"Бавария" нацелилась на игрока "Барселоны"
-
ЦСКА представил необычного новичка команды
-
"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4