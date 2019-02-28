Приближенный к Каррере агент потребовал уволить наставника "Оренбурга"

Известный агент Марко Трабукки, который ранее был советником экс-наставника московского "Спартака" Массимо Карреры, потребовал уволить главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова и заменить его наставником юрмальского "Спартака" Нунцио Дзаветтьери.

"В "Оренбурге" полный передел власти. Формально занимая пост советника президента, Марко Трабукки находится в жестком конфликте с предыдущим менеджментом. Его цель – отставка главного тренера Владимира Федотова. На этот пост рассматривается итальянец, хорошо знакомый Марко Трабукки, – Нунцио Дзаветтьери", - сообщает источник.

Напомним, что Трабукки несколько месяцев назад был назначен советником президента "Оренбурга".

После 17 туров "Оренбург" занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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