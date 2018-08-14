Приближенный к Путину олигарх может купить акции "Эвертона"

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Приближенный к Путину олигарх может купить акции "Эвертона"
Российский миллиардер Алишер Усманов, который недавно продал акции "Арсенала", заявил, что он может инвестировать деньги в "Эвертон".

"Если будет возможность или предложение инвестировать в один из футбольных клубов с хорошим потенциальным доходом, я рассмотрел бы сделку. Когда я купил долю в «Арсенале», я был уверен, что футбольные клубы смогут генерировать прибыль. Так оно в итоге и вышло", – приводит слова Усманова Bloomberg.

"Что касается "Эвертона", то не могу ничего исключать. Мы друзья с Фарадом Мошири. Если ему будет нужна поддержка, я буду рад помочь", – добавил олигарх.

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