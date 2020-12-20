Прибыль "Баварии" за прошлый сезон составила менее 10 миллионов евро

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Прибыль "Баварии" за прошлый сезон составила менее 10 миллионов евро

"Бавария" подвела финансовые итоги за сезон 2019/20.

Как сообщает официальный сайт клуба, прибыль после вычета налогов составила всего 9,8 миллиона евро. Отмечается, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, "Бавария" не досчиталась прогнозируемых на последнюю треть сезона доходов.

Напомним, что в минувшем сезоне "Бавария" завоевала четыре трофея - Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу Чемпионов.

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