Прибытие Неймара в Париж откладывается

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Прибытие Неймара в Париж откладываетсяПрибытие форварда каталонской "Барселоны" Неймара в Париж для заключения контракта с ПСЖ несколько откладывается.

Как информирует L'Equipe, виной этому послужили действия испанской Ла Лиги, которая отказалась принимать деньги за бразильца от французского гранда. Посему 25-летний нападающий, который должен был сегодня вылететь в Париж, остался в Барселоне. Ожидается, что в столицу Франции он прибудет уже завтра - после того, как будет выкуплен его трансфер у "сине-гранатовых".

Напомним, Фекир прокомментировал переход Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru

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