"Причиной стало что-то другое". Смородская высказалась об уходе Фернандеса из сборной России

Фото: инстаграм Марио Фернандеса/Автор неизвестен

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о решении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

"Для меня уход Марио Фернандеса из сборной России стал большой неожиданностью. Я думала, все устаканилось. Безусловно, заменить его кем-то — очень непростая задача. Это значительная потеря для нашей национальной сборной. Не думаю, что он больше не может играть на два фронта. У Марио достаточно сил, чтобы играть и в клубе, и в сборной. Скорее всего, причиной стало что-то другое", — приводит слова Смородской Sport24.

30-летний Фернандес родился в Бразилии, но в 2016 году получил российское гражданство специальным указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего за сборную России он провел 33 матча и забил пять голов. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года.

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