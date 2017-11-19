Причиной своей слабой результативности Роналду назвал трех партнеров по "Реалу"

Причиной своей слабой результативности в текущем розыгрыше Ла Лиги форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал трех партнеров по команде.

В частности, как информирует испанская пресса, португальский бомбардир предъявил претензии Иско, Луке Модричу и Марко Асенсио в том, что они в матчах "сливочных" преднамеренно не играют на него, предпочитая отдавать пас другим одноклубникам. Именно с этим фактором лучший футболист планеты связывает то, что до сих пор ему не удается демонстрировать свой привычный голевой график.

Напомним, Марсело высказался о потенциальном конфликте Роналду и Рамоса. | soccernews.ru