Причиной своей слабой результативности Роналду назвал трех партнеров по "Реалу"

Теги криштиану роналдуреал мадридмарко асенсиоисколука модрич

Причиной своей слабой результативности Роналду назвал трех партнеров по "Реалу"Причиной своей слабой результативности в текущем розыгрыше Ла Лиги форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал трех партнеров по команде.

В частности, как информирует испанская пресса, португальский бомбардир предъявил претензии Иско, Луке Модричу и Марко Асенсио в том, что они в матчах "сливочных" преднамеренно не играют на него, предпочитая отдавать пас другим одноклубникам. Именно с этим фактором лучший футболист планеты связывает то, что до сих пор ему не удается демонстрировать свой привычный голевой график.

Напомним, Марсело высказался о потенциальном конфликте Роналду и Рамоса. | soccernews.ru

комментарии
кома

всех винит!а хотя столько моментов как у него!больше ни у кого не было в этом году в топ 5 лиг!а всего один гол

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ХХХ

Ё после отлично случайно как то вылезло()

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ХХХ

Отлично!Ё Запахло жареным. Перес претензии к Роналду, Марсело и Бензема предъявил. Конфликт на лицо и конфликт всё серьёзнее с каждым днём! Пи%дец сливкам в этом сезоне))))))))))))))))))))))

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