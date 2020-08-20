"Приехал в разобранном состоянии": тренер "Ротора" оценил форму Ананидзе

Теги ротор волгоградалександр хацкевичджано ананидзе

"Приехал в разобранном состоянии": тренер "Ротора" оценил форму Ананидзе

Наставник волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич сделал заявление о состоянии новичка команды Джано Ананидзе.

"Джано Ананидзе пока работает отдельно, потому что приехал в разобранном состоянии, но он пообещал, что к 25 августа приведёт себя в порядок", - сказал Хацкевич.

26 августа "Ротор" встретится с бывшим клубом грузинского полузащитника - московским "Спартаком".

Ананидзе перешёл в волгоградский клуб на правах свободного агента и стал самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой 1,7 миллиона рублей в месяц плюс бонусы.

За новый клуб хавбек пока не дебютировал из-за повреждения.

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