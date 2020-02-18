"Приехали на стрелку". Дзюба поделился фотографией со Слуцким
Нападающий петербургского "Зенита" России Артем Дзюба встретился с главным тренером казанского "Рубина" Леонидом Слуцким.
"Прекрасный вечер. Приехали на стрелку", — написал Дзюба в своем Instagram, опубликовав фотографию.
Ранее Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в социальной сети. Вначале форвард опубликовал кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты" с подписью: "Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба". В ответ на это специалист поделился кадром из мультфильма "Бревно", сопроводив его подписью: "Моуринью "обрабатывает" Дзюбу на предмет перехода в "Тоттенхэм". Позже Слуцкий сравнил Дзюбу с котенком. Тренер выложил фотографию с котенком, который смотрится в зеркало и видит там льва.
Не пропустите: Дзюба едва не лишился контракта с производителем шампуня из-за своих слов о болельщиках. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ
-
"Милан" обыграл "Торино" и приблизился к зоне еврокубков
-
Мануэл Фернандеш отсудил 12 миллионов у "Локомотива"
-
Смолов забил на "Бернабеу", "Лацио" сказал "да" чемпионству, а Холанд опять на коне: рассказываем, что там у европейцев!
-
В ПСЖ разочарованы покупкой Неймара
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 февраля
-
Арбитр отменил два гола "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 1965 года
-
"Приехали на стрелку". Дзюба поделился фотографией со Слуцким
-
2
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ
-
"Милан" обыграл "Торино" и приблизился к зоне еврокубков
-
Форвард "Газиантепспора" не забил два пенальти за пять минут в чемпионате Турции
-
Смолов прокомментировал свой дебютный гол в составе "Сельты"
-
Девушка Роналду похвасталась украшениями на одной руке стоимостью не менее миллиона евро
-
"Челси" нацелился на одного из лидеров "Лацио"
-
Кокорин прокомментировал свой дебют за "Сочи"
-
Мануэл Фернандеш отсудил 12 миллионов у "Локомотива"
-
Клопп оценил шансы Александер-Арнольда выиграть "Золотой мяч"
-
Владелец "Сочи" оценил дебют Кокорина
-
Роналду показал, как он восстанавливается после матчей и тренировок
-
2
Месси разделил с чемпионом "Формулы-1" приз лучшему спортсмену года
-
1
"Люди становятся злее". Вратарь "Спартака" пожаловался на обстановку в России
-
Чорлука включил Гильерме и Бэйла в свою команду мечты
-
"Ливерпуль" объявил заявку на матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
1
Венгер высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15