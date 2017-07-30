Приглашение на свадьбу в виде билета на футбольный матч

Теги црвена звездапартизан

Приглашение на свадьбу в виде билета на футбольный матч

Сербская пара Небойша Давидович и Елена Жичевич в ближайшее время сыграют свадьбу.

Молодые креативно подошли к приглашениям на свадьбу и сделали их в виде билета на футбольный матч.

Свадьба состоится 16 сентября.

Стоит отметить, что парень болеет за "Црвену Звезду", а Елена - за "Партизан", которые являются злейшими врагами. | http://soccernews.ru

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