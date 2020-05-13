Приговор Кокорину и Мамаев отменен

Московский кассационный суд отменил приговор Мосгорсуда по делу нападающего "Сочи" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, а также их друга Александра Протасовицкого, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, суд отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Напомним, что осенью 2018 года компания избила трех человек в Москве. Пострадавшими оказались водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин. За это братья Кокорины получили тюремный срок 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев. Осенью 2019 года Кокорины и Мамаев вышли по условно-досрочному освобождению, Протасовицкий был освобожден в декабре.

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