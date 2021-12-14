"Прихлебатели типа гомосексуалистов". Радимов жестко высказался о "Спартаке"
Фото: инстаграм Владислава Радимова/Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о поражении московского "Спартака" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (0:3), а также о возможном увольнении главного тренера "красно-белых" Руя Витории.
"Объективно – 3:0 "Сочи", но так хозяев в "колизее" еще никто не возил! Жаль Руя – удачи ему! "Спартачи", будете скучать по тренеру и по этому адреналину. Занавес! Семья [Федуна] должна быть довольна.
"Лучший матч Руя Витории! Да, проиграли! Но как же вы будете скучать по нему! И да, пока вокруг такой команды эта семейка и прихлебатели типа гомосексуалистов (знаете, о ком речь) вообще, будет тяжко! Держитесь, вы заслуживаете лучшего, как и наш чемпионат", – написал Радимов в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что "Спартак" в ближайшее время объявит об отставке Витории. Новым наставником московского клуба, скорее всего, станет итальянец Паоло Ваноли.
После 18 туров "Спартак" занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата России. При этом "красно-белые" вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
Не пропустите: Названа дата увольнения Витории из "Спартака". | http://soccernews.ru
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