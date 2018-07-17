Приход Роналду "ударит" по кошелькам фанатов и спонсоров "Ювентуса"

Приход в стан туринского "Ювентуса" португальского форварда Криштиану Роналду "ударит" по кошелькам фанатов и спонсоров "старой синьоры", информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, компенсировать затраты на подписание пятикратного обладателя "Золотого мяча" чемпионы Италии планируют путем повышения стоимости абонементов и билетов на матчи команды, а также посредством пересмотра спонсорских контрактов со своими деловыми партнерами.

Напомним, Роналду поделился ожиданиями от выступления за "Ювентус". | soccernews.ru