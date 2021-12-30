"Приключения крота". "Шахтер" представил красочный новогодний мультфильм (видео)

Теги шахтер донецк

"Приключения крота". "Шахтер" представил красочный новогодний мультфильм (видео)

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого "Шахтера" опубликовала красочный новогодний мультфильм,

"Ключ к победе, или Новогодние приключения Крота | Праздничный сюрприз от "Шахтера", - говорится в заголовке видео, опубликованном на официальном канале клуба в ютуб.

После 18 туров "Шахтер", набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В Кубке Украины "горняки" вышли в четвертьфинал, где сыграют со "Львовом". В Лиге чемпионов "Шахтер" занял последнее, четвертое место, в своей группе и вылетел из еврокубков.

Не пропустите: "Шахтер" может подписать вингера "Аякса". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хавбек "Баварии" Кюизанс ответил на предложение перейти в ЦСКА

Хавбек "Баварии" Кюизанс ответил на предложение перейти в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов