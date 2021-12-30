"Приключения крота". "Шахтер" представил красочный новогодний мультфильм (видео)
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба донецкого "Шахтера" опубликовала красочный новогодний мультфильм,
"Ключ к победе, или Новогодние приключения Крота | Праздничный сюрприз от "Шахтера", - говорится в заголовке видео, опубликованном на официальном канале клуба в ютуб.
После 18 туров "Шахтер", набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В Кубке Украины "горняки" вышли в четвертьфинал, где сыграют со "Львовом". В Лиге чемпионов "Шахтер" занял последнее, четвертое место, в своей группе и вылетел из еврокубков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13