"Приключения крота". "Шахтер" представил красочный новогодний мультфильм (видео)

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого "Шахтера" опубликовала красочный новогодний мультфильм,

"Ключ к победе, или Новогодние приключения Крота | Праздничный сюрприз от "Шахтера", - говорится в заголовке видео, опубликованном на официальном канале клуба в ютуб.

После 18 туров "Шахтер", набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В Кубке Украины "горняки" вышли в четвертьфинал, где сыграют со "Львовом". В Лиге чемпионов "Шахтер" занял последнее, четвертое место, в своей группе и вылетел из еврокубков.

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