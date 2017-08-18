Приключения "Юнайтед" на "Либерти": Смогут ли "лебеди" отобрать очки у команды Моуринью?

"Суонси" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Либерти" (Суонси, Англия)

Начало матча: 14:30

Арбитр: Джонатан Мосс (Йоркшир)

Второй тур английской Премьер-лиги откроют "Суонси" и "Манчестер Юнайтед". В первом туре обе команды набрали очки. Но если "лебеди" добыли только один зачетный балл в Саутгемптоне, то "красные дьяволы" крупно переиграли дома "Вест Хэм".

После того как команда Жозе Моуринью проиграла "Реалу" в матче за Суперкубок УЕФА, в прошлое воскресенье манкунианцы просто разбили "молотобойцев" на "Олд Траффорд" со счетом 4:0. В этой игре ярко проявился талант лучшего игрока матча Неманья Матича, а Ромелу Лукаку оформил дубль, обеспечив хозяевам комфортное преимущество по ходу игры. Ближе к концу игры разрыв в счете еще больше увеличил вышедший на замену Антони Марсьяль, а под занавес отличился и Поль Погба, добавив игре блеска.

Успешно сложился первый тур и для "Суонси". На "Сент-Мэри" команда Пола Клемента приехала играть на ничью и увезла домой желанное очко. На днях "Суонси" продал в "Эвертон" своего лидера – Гильфи Сигурдссона. Вырученные средства валлийцы собираются потратить на возвращение ранее блиставших в клубе Джо Аллена и Вильфрида Бони, а также на приобретение хавбека "Халла" Сэма Клакаса. Но пока это в планах, а это значит, что у Пола Клемента по-прежнему ограниченный кадровый потенциал.

В распоряжении Жозе Моуриньо перед матчем имеется готовый к бою отряд с хорошими вариантами выбора. К сожалению, травмированными остаются все те же трое – Люк Шоу, Эшли Янг и Маркос Рохо, но, к счастью, больше никто не присоединился к списку игроков, восстанавливающихся после травм. В составе "Суонси" по-прежнему отсутствует их лучший бомбардир Фернандо Льоренте. Испанский форвард, как известно, сломал руку, в результате чего был вынужден пропустить как игры предсезона, так и первый поединок в АПЛ против «Святых». Травмированы также полузащитники Ки Сун-Енг и Натан Дайер.

Напомним, что "Юнайтед" не проиграл "лебедям" ни одной из двух встреч лиги в сезоне 2016/17 годов, заработав в двух играх четыре очка. В ноябре прошлого года манкунианцы добыли победу со счетом 3:1 на стадионе "Либерти". В том матче Поль Погба забил великолепный гол, а Златан Ибрагимович оформил дубль. В апреле же 2017-го на "Олд Траффорд" была зафиксирована ничья (1:1), поскольку пенальти Уэйна Руни был уравнен голом, забитым Сигурдссоном с углового.

Интересные факты противостояния "Суонси" и "Манчестера Юнайтед":

"Манчестер Юнайтед" забивает в ворота "Суонси" в 14 очных матчах кряду

В двух из трех последних матчах на "Либерти" победу праздновали хозяева

Последняя очная встреча команд состоялась 30 апреля текущего года в Манчестере и завершилась ничьей 1:1

Ориентировочные составы на игру:

"Суонси": Фабьяньски – Ульссон, Моусон, Фернандес, Ноутон, Фер, Роке, Кэрролл, Раутледж, Абрахам, Айю.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Блинд, Байи, Джонс, Валенсия, Погба, Матич, Мхитарян, Мата, Рэшфорд, Лукаку.

Прогноз на матч "Суонси" – "Манчестер Юнайтед":

Букмекеры ставят на "Манчестер Юнайтед" (на победу манкунианцев коэффициент составляет 1.35). В ничью, а тем более в победу "Суонси" никто не верит – коэффициенты 5.30 и 12.00 соответственно.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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