Приключения "Юнайтед" на "Либерти": Смогут ли "лебеди" отобрать очки у команды Моуринью?
"Суонси" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Либерти" (Суонси, Англия)
Начало матча: 14:30
Арбитр: Джонатан Мосс (Йоркшир)
Второй тур английской Премьер-лиги откроют "Суонси" и "Манчестер Юнайтед". В первом туре обе команды набрали очки. Но если "лебеди" добыли только один зачетный балл в Саутгемптоне, то "красные дьяволы" крупно переиграли дома "Вест Хэм".
После того как команда Жозе Моуринью проиграла "Реалу" в матче за Суперкубок УЕФА, в прошлое воскресенье манкунианцы просто разбили "молотобойцев" на "Олд Траффорд" со счетом 4:0. В этой игре ярко проявился талант лучшего игрока матча Неманья Матича, а Ромелу Лукаку оформил дубль, обеспечив хозяевам комфортное преимущество по ходу игры. Ближе к концу игры разрыв в счете еще больше увеличил вышедший на замену Антони Марсьяль, а под занавес отличился и Поль Погба, добавив игре блеска.
Успешно сложился первый тур и для "Суонси". На "Сент-Мэри" команда Пола Клемента приехала играть на ничью и увезла домой желанное очко. На днях "Суонси" продал в "Эвертон" своего лидера – Гильфи Сигурдссона. Вырученные средства валлийцы собираются потратить на возвращение ранее блиставших в клубе Джо Аллена и Вильфрида Бони, а также на приобретение хавбека "Халла" Сэма Клакаса. Но пока это в планах, а это значит, что у Пола Клемента по-прежнему ограниченный кадровый потенциал.
В распоряжении Жозе Моуриньо перед матчем имеется готовый к бою отряд с хорошими вариантами выбора. К сожалению, травмированными остаются все те же трое – Люк Шоу, Эшли Янг и Маркос Рохо, но, к счастью, больше никто не присоединился к списку игроков, восстанавливающихся после травм. В составе "Суонси" по-прежнему отсутствует их лучший бомбардир Фернандо Льоренте. Испанский форвард, как известно, сломал руку, в результате чего был вынужден пропустить как игры предсезона, так и первый поединок в АПЛ против «Святых». Травмированы также полузащитники Ки Сун-Енг и Натан Дайер.
Напомним, что "Юнайтед" не проиграл "лебедям" ни одной из двух встреч лиги в сезоне 2016/17 годов, заработав в двух играх четыре очка. В ноябре прошлого года манкунианцы добыли победу со счетом 3:1 на стадионе "Либерти". В том матче Поль Погба забил великолепный гол, а Златан Ибрагимович оформил дубль. В апреле же 2017-го на "Олд Траффорд" была зафиксирована ничья (1:1), поскольку пенальти Уэйна Руни был уравнен голом, забитым Сигурдссоном с углового.
Интересные факты противостояния "Суонси" и "Манчестера Юнайтед":
"Манчестер Юнайтед" забивает в ворота "Суонси" в 14 очных матчах кряду
В двух из трех последних матчах на "Либерти" победу праздновали хозяева
Последняя очная встреча команд состоялась 30 апреля текущего года в Манчестере и завершилась ничьей 1:1
Ориентировочные составы на игру:
"Суонси": Фабьяньски – Ульссон, Моусон, Фернандес, Ноутон, Фер, Роке, Кэрролл, Раутледж, Абрахам, Айю.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Блинд, Байи, Джонс, Валенсия, Погба, Матич, Мхитарян, Мата, Рэшфорд, Лукаку.
Прогноз на матч "Суонси" – "Манчестер Юнайтед":
Букмекеры ставят на "Манчестер Юнайтед" (на победу манкунианцев коэффициент составляет 1.35). В ничью, а тем более в победу "Суонси" никто не верит – коэффициенты 5.30 и 12.00 соответственно.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Тоттенхэм
|1
|3
|4
|Арсенал Лондон
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Эвертон
|1
|3
|7
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
|Ливерпуль
|1
|1
|9
|Уотфорд
|1
|1
|10
|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Сток Сити
|1
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0