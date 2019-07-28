Прилет Бэйла в Китай оказался вымышленным

Информация о прибытии валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла в Китай оказалась вымышленной.

Как выяснилось, видео с прилетом Бэйла оказалось старым. Дело в том, что год назад форвард прилетал в китайский Наньнин.

Ранее сообщалось, что 30-летний валлиец согласовал контракт с "Цзянсу Сунин". Зарплата игрока составит 22 миллиона евро в год.

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