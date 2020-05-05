Примера может включать шум трибун во время матчей без зрителей

Руководство Ла Лиги готовится к тому, чтобы возобновить сезон без зрителей. Об этом сообщает Sport.es.

Возможно, на матчах будут включать шум болельщиков, чтобы создать благоприятную атмосферу для футболистов.

Игроки будут чувствовать себя комфортнее в привычном шуме, кроме того телевизионные зрители не будут слышать диалоги игроков.

Также трибуны во время игр могут окрасить в цвета клубов, что призвано создать впечатление присутствия фанатов.

Вчера, 4 мая, стало известно, что испанские клубы возвращаются к индивидуальным тренировкам.

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