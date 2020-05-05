Примера может включать шум трибун во время матчей без зрителей

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Примера может включать шум трибун во время матчей без зрителей

Руководство Ла Лиги готовится к тому, чтобы возобновить сезон без зрителей. Об этом сообщает Sport.es.

Возможно, на матчах будут включать шум болельщиков, чтобы создать благоприятную атмосферу для футболистов.

Игроки будут чувствовать себя комфортнее в привычном шуме, кроме того телевизионные зрители не будут слышать диалоги игроков.

Также трибуны во время игр могут окрасить в цвета клубов, что призвано создать впечатление присутствия фанатов.

Вчера, 4 мая, стало известно, что испанские клубы возвращаются к индивидуальным тренировкам.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Чем тебе клоуны насолили?В детстве изнасиловали?

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Л.К

Ебать ты в натуре дятел))одни мысли-изнасиловали,дырявые,геи))у тебя че там проблемы? 3 см в штанах?обидела тебя природа не ток мозгами по ходу))) Клоуны никого не насилуют,они веселят людей!а меня ты веселишь))вот я за тебя клоуна переживаю))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я в натуре Лев.А ты видно петух)Да и мысли у тебя только о долбоебизме(видимо собственном)

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Л.К

Ладно львёнок)))повеселил,молодец,зачет тебе))я пойду коньячку бахну,а ты смотри много не теребонькай на лёньку)))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бахни,алкаш)Я пока буду готовиться проводить тебе по губам в следующий раз(на сегодня достаточно)

Л.К

Морковки привезти?))))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Себе засунь)

Л.К

В натуре лев))))))))зачет))))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лев в расслабленном состоянии

Л.К

Конечно,клоунов надо жалеть и заботиться))мы с тобой!)не плачь только)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зачем я буду плакать?Я же не баба как ты(упс,ты же гей)

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Л.К

А я и не говорил что ты баба))баба не может быть клоуном)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И здесь ты снова ошибся)Настя Ивлеева - яркий пример)

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Л.К

Ивлеева-чайка!а ты КЛОУН,в прямом смысле этого слова!чувствуешь разницу?

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Чтобы никто не слышал плач ̶Я̶р̶о̶с̶л̶а̶в̶н̶ы̶ Лео Картона Месси Росарио)

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Л.К

И чтобы никто не видел как ты теребонькаешь на леньку)))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Как шум помешать увидеть твой отсос у гнома?)

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Л.К

Главное,чтобы тебе ничего не помешало)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты об этом позаботился)

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