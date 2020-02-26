Примера не разрешила Родриго сыграть с "Барселоной"



Бразильский нападающий "Реала" Родриго Гоэс пропустит матч 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает AS.

По сведениям издания, руководство Примеры отклонило апелляцию "Реала" на удаление форварда в матче за вторую команду - "Кастилью". Тогда форвард получил вторую желтую карточку за издевательское празднование гола. Также бразилец был оштрафован на 185 евро, а "Реал" - на 45 евро.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 1 марта.

В нынешнем сезоне 19-летний Родриго провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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