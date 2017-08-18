Примера стартовала! "Леганес" в родных стенах одолел "Алавес"

В стартовом матче нового сезона испанской Примеры "Леганес" принимал "Алавес". Хозяева поля вышли вперёд в середине первого тайма благодаря голу Габриэла Пиреса, и этот забитый мяч в итоге оказался единственным в поединке.

"Леганес" – "Алавес" - 1:0

Гол: Пирес, 24 - 1:0.

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Рико, Сальдуа (Бустинса, 80), Мантовани, Перес, Эрасо (Эль-Жар, 70), Пирес, Рамос (Моран, 65), Шимановски, Герреро.

"Алавес": Пачеко, Руано, Эли, Вигарай, Бурги, Педраса (Эктор, 75), Мубарак (Пина, 63), Ману Гарсия, Ибаи Гомес, Собрино (Ромеро, 62), Сантос.

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