Принадлежащий "Челси" Абрахам впервые в карьере поучаствовал в трех голах в одном матче

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Принадлежащий "Челси" Абрахам впервые в карьере поучаствовал в трех голах в одном матче

В матче Кубка Англии "Суонси" играет с "Ноттс Каунти".

Дублем в этом поединке отметился нападающий "лебедей" Тэмми Абрахам. Также на его счете голевой пас.

Стоит отметить, что футболист впервые в карьере поучаствовал в трех голах в одном матче.

Напомним, что форвард принадлежит "Челси", а за "Суонси" выступает на правах аренды.

В этом сезоне 20-летний Абрахам провел 25 матчей и забил 7 мячей.

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