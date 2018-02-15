Принадлежащий ЦСКА Оланаре забил два мяча в двух товарищеских матчах за "Амкар"

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Принадлежащий ЦСКА Оланаре забил два мяча в двух товарищеских матчах за "Амкар"

"Амкар" в товарищеском матче победил чемпиона Армении "Алашкерт". Один из мячей забил принадлежащий ЦСКА нападающий Аарон Оланаре, который сейчас находится в пермском клубе на просмотре. Это второй гол форварда за пермяков в двух матчах. 

"Амкар" (Россия) - "Алашкерт" (Армения) - 2:0 (1:0)

Голы: Оланаре, 15 - 1:0, Идову, 73 - 2:0

"Амкар": Нигматуллин, Занев, Зайцев, Милькович, Идову, Сиваков, Комолов, Гащенков, Баланович, Эззатоллахи, Оланаре.

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