Принадлежащий "Реалу" Хакими пропустит остаток сезона

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Принадлежащий "Реалу" Хакими пропустит остаток сезона

Марокканский защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован перелом плюсневой кости. В ближайшее время он будет прооперирован. Из-за травмы игрок пропустит остаток сезона. 

20-летний Хакими перешел в "Боруссию" прошлым летом на правах аренды у "Реала" до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

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