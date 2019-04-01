Принадлежащий "Реалу" Хакими пропустит остаток сезона
Марокканский защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностирован перелом плюсневой кости. В ближайшее время он будет прооперирован. Из-за травмы игрок пропустит остаток сезона.
20-летний Хакими перешел в "Боруссию" прошлым летом на правах аренды у "Реала" до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14